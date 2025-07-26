قوى الأمن عممت صورة مواطن مفقود غادر منزله في دير قوبل ولم يعُد

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: محمود أحمد عبد الفتاح (مواليد عام 1982، لبناني)، الّذي غادر بتاريخ 2025-07-24، منزله الكائن في محلّة دير قوبل، ولم يعُد".
وطلبت في بلاغ، من الّذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، "الاتّصال بفصيلة الشويفات في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم 433140-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
