مصادر للـ"MTV": أميركا وفرنسا تريدان تعديل مهمات "اليونيفيل" بما يضمن حرية الحركة

أفادت مصادر دبلوماسيّة لقناة الـ"MTV"، أنّ "الجانبَين الأميركي والفرنسي يريدان تعديل مهمّات "​اليونيفيل​"، بما يضمن حرّيّة الحركة والتدخّل من دون ​الجيش اللبناني​"، مشيرةً إلى أنّ "عقبةً أساسيّةً أمام التمديد لليونيفيل، تتمثّل بالتمويل بعد وقف واشنطن تمويلها للأمم المتّحدة".

وكشفت أنّ "فرنسا تعدّ مسودّة طلب التمديد لليونيفيل لعام واحد، وستتقدَّم بها في مطلع شهر آب المقبل"، لافتةً إلى أنّ "حرّيّة التدخّل الّتي يطالب بها الأميركيّون لليونيفيل، تعني مداهمة مخازن أسلحة أو توقيف متّهم بهم، من دون إبلاغ الجيش أو انتظار وصوله".