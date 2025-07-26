"القوات المسلحة اليمنية": استهدفنا 4 أهداف حساسة وحيوية للعدو في بئر السبع وأم الرشراش وعسقلان والخضيرة

أعلنت "القوات المسلحة اليمنية"، أنّ "انتصارًا لمظلوميّة الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزّاء، وردًّا على جريمة الإبادة الجماعيّة الّتي يقترفها العدو الصّهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفّذت القوّة الصّاروخيّة في القوّات المسلّحة اليمنيّة عمليّةً عسكريّةً نوعيّةً، استهدفت هدفًا حسّاسًا للعدو الصّهيوني في منطقة بئر السبع المحتلّة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2"؛ وقد حقّقت العمليّة هدفها بنجاح".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "سلاح الجو المسيّر في القوّات نفّذ ثلاث عمليّات عسكريّة بثلاث طائرات مسيّرة، استهدفت ثلاثة أهداف حيويّة للعدو الإسرائيلي في مناطق أم الرشراش، عسقلان، والخضيرة جنوب حيفا في فلسطين المحتلّة. وقد حقّقت العمليّات أهدافها بنجاح".
وكشفت القوّات "أنّها تدرس مزيدًا من الخيارات التصعيديّة، الّتي تساهم في وقف العدوان وحرب التجويع والإبادة الّتي يقترفها العدو الإسرائيلي وبمشاركة أميركيّة ضدّ إخواننا في قطاع غزة، ولن تتراجع عن موقفها الثّابت في إسناد الشّعب الفلسطيني المظلوم مهما كانت التداعيات"، مؤكّدةً أنّ "عمليّاتنا لن تتوقّف إلّا بوقف العدوان على غزّة، ورفع الحصار عنها".
