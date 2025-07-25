الارصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للدفاع المدني ان "يشتد تاثير الكتل الهوائية الحارة على لبنان حيث تتخطى ​درجات الحرارة​ معدلاتها الموسمية خاصة في الداخل وعلى الجبال مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، تبلغ ذروتها يومي السبت والأحد تنحسر تدريجياً اعتبارا من يوم الاثنين حيث تعود الأجواء الى معتدلة يوم الثلاثاء المقبل".

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غدا السبت قليل الغيوم إجمالا الى غائم جزئيًا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل ملموس على الجبال وفي الداخل حيث تلامس ال ٤١ درجة كما يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات على مستويات منخفضة مساء".

ولفتت الى ان "طقس الأحد قليل الغيوم الى غائم جزئيًا مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبقى دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ، يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة كما تنشط الرياح في المناطق الداخلية احيانا".

وذكرت ان "طقس الإثنين قليل الغيوم مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح أحياناً خاصة شمال البلاد ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة".

واضافت ان "طقس الثلاثاء قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تقارب معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح أحياناً ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة".