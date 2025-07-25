أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، في بلاغ، أنّ "بمناسبة إقامة مهرجانات الأرز لعام 2025، وحرصًا على تسهيل حركة وصول ومغادرة المشاركين، سيتم منع مرور الشّاحنات على الطّرق التالية: طريق عيناتا- الأرز- الغرفة الفرنسيّة، وطريق عيون أرغش- الأرز، وذلك بتاريخ 2025-07-26، اعتبارًا من السّاعة 17:00 ولغاية السّاعة 24:00". وطلبت من سائقي الشّاحنات "التقيّد بالأوقات المحدّدة أعلاه، وبتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم".

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: منع مرور الشاحنات على طريقَي عيناتا الأرز وعيون أرغش غدًا تزامنًا مع مهرجانات الأرز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.