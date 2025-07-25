بلدية سير: تسطير محاضر ضبط بحق أشخاص لرميهم النفايات على الطرق وإقلاقهم الراحة العامة

أعلنت ​بلدية سير​- الضنية، أنّ "في إطار الخطّة العامّة والشّاملة الّتي وضعتها بلديّة سير لمعالجة ​أزمة النفايات​، وحرصًا منها على ضرورة الوصول إلى بلدة نظيفة خالية من النّفايات المنتشرة على الطّرقات، قام عناصر الشّرطة التابعة للبلديّة، بإيعاز من رئيس البلديّة ومساعدة المواطنين، بتتبّع السّيّارات والآليّات الّتي يقوم أصحابها برمي النّفايات منها عشوائيًّا على الطّرقات، وتسطير محاضر ضبط بحق كل شخص يرمي أي كيس نفايات في أنحاء البلدة؛ سواء كان من أهل سير أو من القرى المجاورة".

وأشارت في بيان، إلى "أنّها قامت أيضًا بواسطة عناصر الشّرطة التّابعين لها والمكلّفين العمل على فرض الأمن وملاحقة كل شخص يقوم بإقلاق الرّاحة العامّة، بتسطير محاضر ضبط بحق أصحاب سيّارات ودرّاجات ناريّة يقوم أصحابها بإزعاج السّكان عبر مكبّرات الصّوت والتشفيط في الأحياء طيلة النّهار واللّيل"، مؤكّدةً أنّ "نظافة البلدة وراحة المواطنين من الأولويّات لديها، وأنّه في حال تكرار هذه الحالات سيتم تسطير محاضر جديدة للأشخاص نفسهم".