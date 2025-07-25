أعلنت بلدية سير- الضنية، أنّ "في إطار الخطّة العامّة والشّاملة الّتي وضعتها بلديّة سير لمعالجة أزمة النفايات، وحرصًا منها على ضرورة الوصول إلى بلدة نظيفة خالية من النّفايات المنتشرة على الطّرقات، قام عناصر الشّرطة التابعة للبلديّة، بإيعاز من رئيس البلديّة ومساعدة المواطنين، بتتبّع السّيّارات والآليّات الّتي يقوم أصحابها برمي النّفايات منها عشوائيًّا على الطّرقات، وتسطير محاضر ضبط بحق كل شخص يرمي أي كيس نفايات في أنحاء البلدة؛ سواء كان من أهل سير أو من القرى المجاورة".
وأشارت في بيان، إلى "أنّها قامت أيضًا بواسطة عناصر الشّرطة التّابعين لها والمكلّفين العمل على فرض الأمن وملاحقة كل شخص يقوم بإقلاق الرّاحة العامّة، بتسطير محاضر ضبط بحق أصحاب سيّارات ودرّاجات ناريّة يقوم أصحابها بإزعاج السّكان عبر مكبّرات الصّوت والتشفيط في الأحياء طيلة النّهار واللّيل"، مؤكّدةً أنّ "نظافة البلدة وراحة المواطنين من الأولويّات لديها، وأنّه في حال تكرار هذه الحالات سيتم تسطير محاضر جديدة للأشخاص نفسهم".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية سير: تسطير محاضر ضبط بحق أشخاص لرميهم النفايات على الطرق وإقلاقهم الراحة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.