مسيرة شعبية في صيدا دعمًا لغزة تحت شعار: "صرخة الجوع من صيدا الأبية إلى غزة العزة"

نظّمت هيئة العمل الفلسطيني المشترك، بالتعاون مع الأحزاب اللّبنانيّة والهيئات العلمائيّة والاجتماعيّة والأهليّة واللّجان الدّعويّة والاتحادات الطلّابيّة والشّبابيّة والكشفيّة والأندية الرّياضيّة والهيئات النّسائيّة، مسيرةً شعبيّةً حاشدةً في مدينة ​صيدا​، دعمًا ل​قطاع غزة​.

انطلقت المسيرة من ساحة الشّهداء باتجاه ساحة النّجمة في صيدا، تحت شعار "صرخة الجوع من صيدا الأبيّة... إلى غزّة العزّة"، بمشاركة واسعة من ممثّلي القوى والأحزاب اللّبنانيّة والفصائل الفلسطينيّة واللّجان الشّعبيّة، إلى جانب حشود من أبناء المخيمات الفلسطينية وسكان مدينة صيدا. ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينيّة والرّايات الحزبيّة، مردّدين الهتافات الدّاعمة لغزّة وأهلها في وجه الحصار والجوع.

وطالب المشاركون بـ"فتح المعابر فورًا وإدخال المساعدات الغذائيّة والطبيّة"، مؤكّدين أنّ "الاحتلال يستخدم سياسة التجويع كسلاح لإخضاع أبناء القطاع وكسر إرادتهم، في ظل صمت دولي مخزٍ".

وتأتي هذه المسيرة كجزء من حراك شعبي متواصل في صيدا تضامنًا مع القطاع.