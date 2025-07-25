ذكرت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، أنّ "دوريّةً من ​المديرية العامة لأمن الدولة​ في الجنوب- مكتب صور، ونتيجة للتحرّيات والاستقصاءات، أوقفت كلًّا من اللّبناني (ه. ح.) والعراقي (ع. ع. ش.) والفلسطيني السّوري (م. س.)، بجرم ترويج المخدرات وتعاطيها، حيث ضُبطت كميّة من حشيشة الكيف"، مشيرةً إلى أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهم، بناءً لإشارة القضاء المختص".

كانت هذه تفاصيل خبر دورية من أمن الدولة- صور أوقفت 3 أشخاص بجرم ترويج المخدرات وتعاطيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.