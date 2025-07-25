قعقور: أؤيّد رفع الحصانة ويجب أن يُحاسب الوزراء جميعهم أمام القضاء العادي بعيدًا من الازدواجية

اشارت النائبة حليمة قعقور٬ الى انني "أؤيّد ​رفع الحصانة​ ويجب أن يُحاسب الوزراء جميعهم أمام القضاء العادي بعيدًا من الازدواجية"٬ لافتاو الى اننا "لسنا ساحة نفوذ وحماية السيادة تكون ضد أي طرف يتدخل بسيادتنا والتدخل لا يبرر".

وكشفت في حديث لقناة LBCI انني "أعمل على مشروع هو التقييم الذي ينص على أن السياسات العامة يجب أن تكتب وأن تكون قابلة للتقييم".

ولفتت قعقور الى ان "العدو الاسرائيلي يعيق تطبيق القرار 1701 ويقوم بالخروقات وفرنسا وأميركا لم تضمنا اتفاق وقف اطلاق النار"٬ معتبرة ان "حزب الله هو نتيجة غياب الدولة والاحتلال الاسرائيلي ولدينا فرصة ذهبية لوضع حل مستدام واذا كان هناك ارادة سياسية فنستطيع تحقيق ذلك".