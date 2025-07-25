"النشرة": مخابرات الجيش أوقفت مسؤولَين عن إشكال في برالياس أوقع 4 جرحى

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأنّ "مخابرات الجيش اللبناني أوقفت في عمليّة نوعيّة، المسؤولين عن إشكال برالياس منذ يومين، الّذي وقع على إثره 4 جرحى أحدهم بحالة الخطر"، موضحًا أنّ "العمليّة أسفرت عن توقيف شخصين في محلّة تمنين- البقاع".
وفي السّياف، توجّه أهالي بلدة برالياس في بيان، بالشّكر والامتنان إلى مدير مخابرات البقاع في الجيش اللبناني العميد محمد صفا، وثمّنوا "جهود الجيش في ضبط الأمن، بعد أن أشاعت هذه العمليّة النّوعيّة جوًّا من الرّاحة والاطمئنان في البلدة".
