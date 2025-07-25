شحادة زار بلدية زحلة: لإطلاق مبادرات رقمية متقدمة بما يعزز الشفافية والفعالية

استقبل رئيس بلديّة زحلة- معلقة وتعنايل ​سليم غزالة​ في القصر البلدي، وزير المهجّرين وزير الدّولة لشؤون التكنولوجيا والذّكاء الاصطناعي ​كمال شحادة​، بحضور رئيس غرفة التجارة والصّناعة والزّراعة في زحلة والبقاع منير التيني، وعدد من أعضاء المجلس البلدي.

وعرض غزالة "للرّؤية الطّموحة للبلديّة في مجال التحوّل الرّقمي"، مشدّدًا على "تشكيل لجنة خاصّة بالرّقمنة، لتطوير الخدمات البلديّة والارتقاء بها إلى أعلى مستويات الكفاءة والحداثة".

من جهته، أعرب شحادة عن اعتزازه بزيارة بلدية زحلة، مشيدًا بـ"المشاريع الطّموحة الّتي يتم العمل عليها"، مقترحًا "إطلاق مبادرات رقميّة متقدّمة لكل خدمة على حدة، بما يواكب تطلّعات المواطنين ويعزّز الشّفافيّة والفعاليّة".

واختُتم اللّقاء بالتأكيد على "أهميّة تعزيز الشّراكة بين الوزارة والبلديّة في مجالات التحوّل الرّقمي و​الذكاء الاصطناعي​، لما لذلك من أثر استراتيجي في وضع زحلة على خارطة المدن الذكيّة والمتطوّرة في لبنان والمنطقة".