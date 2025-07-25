اجتماع في الصيفي بحضور وزيرة البيئة بحث بأزمة مكب الجديدة: لحلول وطنية مستدامة

عُقد اجتماع موسّع في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، وتركّز البحث حول أزمة مكب النفايات في ​الجديدة​، الّذي شارف على بلوغ قدرته الاستيعابيّة القصوى، وجرى البحث في حلول مستدامة للأزمة المزمنة.

وذكر حزب "الكتائب اللّبنانيّة" في بيان، أنّ "الاجتماع تناول بندًا مدرجًا على جدول أعمال مجلس الوزراء، يتعلّق بإنشاء خليّة إضافيّة في المطمر"، مشدّدًا على أنّ "المكب لم يعد يتحمّل الاستمرار بالواقع الحالي، خصوصًا أنّه يستقبل نفايات بيروت وكسروان، ويحمّل منطقة المتن عبئًا كبيرًا، ويلحق بها وبأهلها أضرارًا بيئيّةً وصحيّةً فادحةً أخذت في الانتشار؛ لاسيّما الأمراض السّرطانيّة والتنفسيّة والجلديّة".

ولفت إلى أنّه "جرى التّأكيد على أنّ المطمر طُرح كحل موقّت عام 2015، وتم السّير به على الرّغم من اعتراض حزب "الكتائب" يومها، وتنفيذه وحيدًا اعتصامات في المطمر لمنع متابعة العمل فيه، إلى أن انتهى به الأمر إلى الاستقالة من الحكومة احتجاجًا على إنشاء المكب".

وأشار إلى أنّه تمّ "التشديد على أنّه حان الوقت لهذه الأزمة المستمرّة منذ عشر سنوات أن تتوقّف، وأن يتم التوجّه إلى تنفيذ الوعود الّتي لم يتحقّق أي منها، وهي إنشاء معامل للفرز واعتماد خطط بديلة تتوجّه نحو حلول وطنيّة مستدامة".

شارك في الاجتماع إلى رئيس حزب "الكتائب" النّائب سامي الجميل، كلّ من وزيرة البيئة تمارا الزين، النّائب الياس حنكش، رئيس بلديّة الجديدة البوشريّة السّدّ أوغوست باخوس وعدد من أعضاء المجلس البلدي، رئيسة جهاز التشريع والسّياسات العامّة في الحزب لارا سعادة، عماد خوري، إضافةً إلى نائبَي رئيس مجلس الإنماء والإعمار يوسف كرم وإبراهيم شحرور، وعضو المجلس جورجيو كلاس.