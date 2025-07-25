محامي هنيبعل القذافي: القضاء اللبناني يعتقله بشكل تعسفي وحالته الصحية جيدة

أشار محامي نجل الرّئيس اللّيبي الرّاحل معمر القذافي، ​هنيبعل القذافي​، لقناة "الحدث"، إلى أنّ "حالته الصّحيّة جيّدة وظروف احتجازه مقبولة"، معتبرًا أنّ "​القضاء اللبناني​ يعتقله بشكل تعسّفي".

ولفت إلى أنّ "المعلومات الّتي لدى القذافي تضعه في موقع الشّاهد وليس المدان"، موضحًا أنّه "استُجوب مرّةً واحدةً خلال 9 أعوام، ولم يحاكَم".