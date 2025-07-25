محامي هنيبعل القذافي: القضاء اللبناني يعتقله بشكل تعسفي وحالته الصحية جيدة

أشار محامي نجل الرّئيس اللّيبي الرّاحل معمر القذافي، هنيبعل القذافي، لقناة "الحدث"، إلى أنّ "حالته الصّحيّة جيّدة وظروف احتجازه مقبولة"، معتبرًا أنّ "القضاء اللبناني يعتقله بشكل تعسّفي".
ولفت إلى أنّ "المعلومات الّتي لدى القذافي تضعه في موقع الشّاهد وليس المدان"، موضحًا أنّه "استُجوب مرّةً واحدةً خلال 9 أعوام، ولم يحاكَم".
