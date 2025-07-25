أعضاء بالكونغرس: الأوضاع الإنسانية بغزة مروعة وغير مقبولة وهناك فوضى وخطورة بإيصال المساعدات

اشار أعضاء في الكونغرس الأميركي في بيان مشارك الى ان "هناك فوضى وخطورة في إيصال المساعدات لغزة أدت إلى موت نحو 700 شخص٬ الأوضاع الإنسانية في غزة مروعة وغير مقبولة".

ولفتوا الى ان "أكثر من 100 منظمة غير حكومية حذرت من انتشار المجاعة في أنحاء قطاع غزة. %75 من سكان غزة يواجهون مستويات جوع كارثية عقب الحصار الذي فرضه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو".

واكدوا ان "حفنة المساعدات التي تقدمها "مؤسسة غزة الإنسانية" غير كافية لحاجة السكان"٬ لافتين الى ان "إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب تجاهلت التشاور مع الكونغرس في منح "مؤسسة غزة" 30 مليون دولار". واوضحوا ان "توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية بغزة عرض العمليات الإنسانية للخطر".

وشددوا على ان "استمرار هذه الحرب دون نهاية واضحة لا يصب بمصلحة ​الأمن القومي الإسرائيلي​. وغياب خطة عملية لما بعد الحرب في غزة كان خطأ فادحا".

ودعوا "إدارة ترامب للضغط على نتانياهو لإصلاح جذري أو إغلاق مؤسسة غزة الإنسانية وللتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة".