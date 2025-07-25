أعلنت نائبة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني تريمبلاي أن "أكثر من 131 ألف شخص غادروا منازلهم في تايلاند، وأكثر من 4 آلاف في كمبوديا بسبب التصعيد الأخير بين البلدين".
واشارت خلال مؤتمر صحفي٬ الى ان "بحسب الشركاء الإنسانيين، أجبر أكثر من 131 ألف شخص في تايلاند وأكثر من 4 آلاف شخص في كمبوديا على النزوح من منازلهم".
ودخل تصعيد النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا مرحلة الاشتباكات المسلحة صباح يوم 24 تموز بعد تبادل إطلاق النار في المنطقة الحدودية، تبادل الجانبان القصف المدفعي، واستخدمت كمبوديا راجمات صواريخ "غراد"، لشن هجمات على أهداف مدنية في تايلاند. وشنت تايلاند غارة جوية على مواقع للقوات المسلحة الكمبودية. وسقط قتلى وجرحى من الجانبين، بمن فيهم مدنيون.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: أكثر من 131 ألف شخص نزحوا من منازلهم في تايلاند وأكثر من 4 آلاف في كمبوديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.