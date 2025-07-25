الأمم المتحدة: أكثر من 131 ألف شخص نزحوا من منازلهم في تايلاند وأكثر من 4 آلاف في كمبوديا

أعلنت نائبة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني تريمبلاي أن "أكثر من 131 ألف شخص غادروا منازلهم في تايلاند، وأكثر من 4 آلاف في كمبوديا بسبب التصعيد الأخير بين البلدين".

ودخل تصعيد النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا مرحلة الاشتباكات المسلحة صباح يوم 24 تموز بعد تبادل إطلاق النار في المنطقة الحدودية، تبادل الجانبان القصف المدفعي، واستخدمت كمبوديا راجمات صواريخ "غراد"، لشن هجمات على أهداف مدنية في تايلاند. وشنت تايلاند غارة جوية على مواقع للقوات المسلحة الكمبودية. وسقط قتلى وجرحى من الجانبين، بمن فيهم مدنيون.