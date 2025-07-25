مسلحون قتلوا 14 شخصًا خلال كمين بسوق في نيجيريا

قُتل 14 شخصا في كمين نصبه مسلحون مجهولون بولاية بلاتو في وسط ​نيجيريا​، وأدى الهجوم إلى اندلاع أعمال انتقامية أسفرت عن مقتل شخصين، وفقا لمصادر وكالة "فرانس برس".

