الدفاع المدني السوري: 3 قتلى و3 جرحى جراء انفجار في مبنى سكنية في بلدة ترمانين

أعلن الدّفاع المدني السّوري، "مقتل 3 أشخاص، جرّاء انفجار مجهول السّبب في أحد الأبنية السكنيّة في بلدة ترمانين في ​ريف إدلب الشمالي​"، مشيرًا إلى أنّ "الانفجار تسبّب أيضًا بإصابة ثلاثة مدنيّين بينهم طفل وامرأة بجروح، وجميعهم من عائلة واحدة".

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.