البرلمان العربي يرحب بإعلان فرنسا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين

ابوظبي - سيف اليزيد - رحب معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، واصفا إياه بالخطوة الشجاعة والتاريخية.

وأكد اليماحي، في بيان صادر اليوم، أن هذه الخطوة تُجسد انحيازا لقيم العدالة والحرية والكرامة الإنسانية، ودعما لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة.

واعتبر أن هذا الموقف يعكس تحولا إيجابيا في المواقف الدولية، ويعزز المساعي الدبلوماسية والبرلمانية الرامية لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في منطقة الشرق الأوسط، يقوم على أساس حل الدولتين وإنهاء الاحتلال.

ودعا رئيس البرلمان العربي، الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، ولا سيما الدول المحبة للسلام، إلى الاقتداء بالموقف الفرنسي وتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، والعمل الجاد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره.

وجدد اليماحي تأكيد البرلمان العربي على دعمه الكامل للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ومواصلة جهوده في البرلمانات الإقليمية والدولية لحشد الدعم الإقليمي والدولي لنصرة ودعم القضية الفلسطينية وحشد الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.