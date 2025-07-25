شكرا لقرائتكم خبر عن 140 مليون عام.. فرنسا تكتشف 10 متحجرات لنوع جديد من الديناصورات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت فرنسا اكتشاف عشر متحجرات لنوع جديد من الديناصورات يعود إلى عصور ما قبل التاريخ، في موقع بغرب البلاد.يأتي هذا بعد اكتشاف مجموعة أولى منها العام الماضي، ما يتيح تدريجيًا استكمال هيكل عظمي يرجع تاريخه إلى 140 مليون عام.ويعد موقع أنجياك بين مدينتي أنغوليم وكونياك بمنطقة شارانت الفرنسية، أكبر المواقع التي عثر فيها على أحافير للديناصورات في العالم.وتُنبش هذه البقايا التي يتراوح لونها بين الأصفر أو البني الداكن، حسب عمقها، على يد علماء ومولعين بهذا المجال تحت خيمة بيضاء كبيرة تحميها من الشمس والمطر.هذا الديناصور الجديد الذي يبلغ طوله 20 مترا، من نوع كاماراصور، وهو قريب من ديبلودوكس، كان "غير معروف في أوروبا الغربية" حتى العام الماضي، على ما يوضح جان فرنسوا تورنيبيش، عالم الحفريات والأمين السابق لمتحف أنغوليم.هذا "الاكتشاف العلمي الهائل"، بحسب المسؤول عن عمليات الحفر رونان ألان، يُلقي الضوء على حركة الحيوانات، إذ لم يكن هذا العاشب الذي يزن 30 طنا معروفًا سابقا إلا في أمريكا الشمالية وفي حقبة أقدم.وشهد هذا الموقع العدد الأكبر من عمليات التنقيب في العالم، لا يزال يحمل مفاجأة صغيرة، كما يقول عالم الحفريات في متحف باريس للتاريخ الطبيعي مبتسمًا.وخلال العام الجاري، عثر الباحثون على عظمتي فخذ لديناصورين فور نصب الخيمة في موقع غير متوقع.كان اكتشاف عظمة فخذ بطول 2,02 متر من تورياصور عملاق، من عائلة الصوروبودات أيضا، عام 2010 قد ساهم في تعزيز أهمية موقع أنجياك في هذا المجال.يُعد هذا الموقع من أهم مواقع العصر الطباشيري السفلي، وقد عُثر فيه على أكثر من عشرة آلاف قطعة جديرة بالاهتمام بما يكفي لجردها، في مساحة ألف متر مربع من المحاجر المحفورة.