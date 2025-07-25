الجيش الإسرائيلي زعم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن

زعم الجيش الإسرائيلي أنّ "إثر التّنبيهات الّتي تم تفعيلها قبل قليل في عدّة مناطق من البلاد، تم اعتراض صاروخ أُطلق من ​اليمن​".

وكانت قد أعلنت "القوات المسلحة اليمنية" في 22 الحالي، أنّ "القوّة الصّاروخيّة نفّذت عمليّةً عسكريّةً نوعيّةً استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلّة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2"، وقد حققت العمليّة هدفها، وتسبّبت في هروب الملايين من قطعان الصّهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقُّف حركة المطار".