نائبة: من يريد دعم فلسطين حقًا عليه أن يقف إلى جانب الجهد المصرى الصادق

صرّحت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب، بأن ما يُروج له عبر بعض المنصات المشبوهة ومواقع التواصل من دعوات للتجمهر أمام السفارات المصرية بالخارج، بزعم دعم القضية الفلسطينية، ما هو إلا مخطط مفضوح تقف خلفه جماعة الإخوان الإرهابية، ويكشف عن نوايا خبيثة تستهدف تشويه صورة الدولة المصرية وإرباك تحركاتها الجادة والفاعلة تجاه دعم الشعب الفلسطيني.

وأكدت رشاد أن هذه الدعوات لا تمت بصلة لأي دعم حقيقي للقضية الفلسطينية، بل تُستخدم كغطاء سياسي من أطراف فقدت شرعيتها، وتحاول إعادة إنتاج الفوضى في الخارج بعد أن فشلت في الداخل.

وأضافت النائبة هند رشاد أن الزج بالقضية الفلسطينية في صراعات سياسية رخيصة يسيء إليها ولا يخدمها، بل يُفقدها بعدها الإنساني والقومي، ويحوّلها إلى أداة للابتزاز والمكايدة.

وشددت النائبة على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتحرك بثبات ومسؤولية في واحدة من أوسع وأشرف المبادرات الدبلوماسية والإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في غزة، من خلال فتح معبر رفح بشكل مستمر، وتيسير دخول المساعدات، واستقبال الجرحى، وتنسيق الجهود مع القوى الدولية من أجل وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار.

وأضافت أن من يريد دعم فلسطين حقًا، عليه أن يقف إلى جانب الجهد المصري الصادق، لا أن ينجرّ خلف دعوات ممولة وموجهة من أطراف معلومة بعدائها لمصر، مشيرة إلى أن تلك الحملات لا تستهدف سوى زعزعة الثقة في الدولة المصرية، التي أثبتت دومًا أنها في مقدمة الصفوف المدافعة عن الحق الفلسطيني.

واختتمت النائبة هند رشاد تصريحها بالتأكيد على وعي الشعب المصري وقدرته على التمييز بين التحركات الوطنية الحقيقية والمخططات الخارجية المشبوهة، قائلة: "الدولة المصرية لن تتأثر بهذه المناورات الرخيصة، وستواصل أداء دورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية بكل قوة وثبات".