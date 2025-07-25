شعبة الأدوية: لا نواقص بالأدوية الاستراتيجية والعجز الحالي في بعض الأصناف المستوردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن السوق المصري لا يعاني من أي نقص في الأدوية الاستراتيجية، مشيراً إلى أن الأزمة الحالية تقتصر فقط على بعض الأصناف المستوردة أو التي لا يوجد لها بدائل محلية.

خلال تصريحات تليفزيونية، أوضح عوف أن نقص السيولة اللازمة لاستيراد المواد الخام يمثل التحدي الرئيسي الذي يؤخر تصنيع بعض الأدوية، مضيفاً أن هناك جهوداً جارية لحل هذه الأزمة.

وتابع: "من المقرر عقد اجتماع قريب بين شعبة الأدوية وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لتوفير التمويل اللازم وضمان استمرارية التصنيع".

وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن مصر تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من الأدوية يكفي لمدة تتراوح بين 6 أشهر وعام كامل، مؤكدًا أن هذا المخزون يضمن تلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة حتى يتم حل أزمة السيولة.

وتابع: "الأدوية الأساسية والاستراتيجية متوفرة بالكامل، وما نشهده من نقص يقتصر على بعض الأدوية المستوردة أو التي تعتمد على مواد خام غير متوفرة محلياً".