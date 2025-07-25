3 دول أوروبية تجري محادثات طارئة الجمعة بشأن غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الخميس 24 يوليو / تموز 2025 ، عن محادثات "طارئة" بين باريس ولندن وبرلين الجمعة لمناقشة الوضع في قطاع غزة حيث "المعاناة والمجاعة... لا يمكن وصفها ولا الدفاع عنها"؛ وفق قوله.

وقال ستارمر في بيان "سأجري اتصالا طارئا غدا مع شركاء المجموعة الثلاثية الأوروبية (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة)، سنناقش خلاله ما يمكننا القيام به بشكل عاجل لوقف عمليات القتل وتزويد الناس بالطعام الذي يحتاجون إليه بشدة".

وأضاف أن وقف إطلاق النار في المستقبل في غزة "سيضعنا على طريق الاعتراف بدولة فلسطينية".

وأشار ستارمر إلى أنّ الوضع في غزة "وصل إلى مستوى حرج جديد ويستمر في التدهور"، مضيفا "نحن نشهد كارثة إنسانية".

وتواجه إسرائيل ضغوطا دولية متزايدة بفعل تردّي الوضع الإنساني في غزة. وقد أدى الحصار المتواصل وإغلاق المعابر إلى نقص حاد في الأغذية والأدوية وغيرها من المواد الأساسية.

وقال ستارمر إنّ باريس ولندن وبرلين اتفقت "على الحاجة الملحّة لأن تغيّر إسرائيل مسارها، وتسمح بدخول المساعدات التي تحتاجها غزة بشدّة من دون تأخير".

من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء البريطاني أنّ "الدولة حقّ غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني"، مضيفا أن "وقف إطلاق النار سيضعنا على الطريق نحو الاعتراف بدولة فلسطينية والتوصل إلى حل قائم على دولتين يضمن السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت إسرائيل استدعاء وفدها المفاوض مع حماس في الدوحة، بعد تلقي رد الحركة على اقتراح لوقف إطلاق النار في غزة.

المصدر : وكالات