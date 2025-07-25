ترامب يعلّق على اتفاق تجاري محتمل مع الاتحاد الأوروبي

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن هناك فرصة بنسبة 50% للتوصل إلى اتفاق تجاري بشأن الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي.

وقال ترامب للصحفيين، قبل مغادرته واشنطن في زيارة تستغرق خمسة أيام إلى اسكتلندا "أود أن أقول إن لدينا فرصة بنسبة 50-50، وربما أقل من ذلك، لكن هناك فرصة 50 / 50 للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي". بعد لحظات، أضاف ترامب "أعتقد أن لدى الاتحاد الأوروبي فرصة جيدة جدا لإبرام اتفاق".

كان الرئيس الأميركي قد لوح، أمس الأول الأربعاء، بإمكانية خفض الرسوم الجمركية التي هدد بفرضها على واردات المنتجات الأوروبية، إذا ما فتح الاتحاد الأوروبي سوقه بشكل أكبر أمام الولايات المتحدة.

وألمح المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى أن التوصل إلى اتفاق في الخلاف التجاري قد يكون وشيكا. وتوصل ترامب، مؤخرا، إلى اتفاق مع اليابان بشأن رسوم جمركية بنسبة 15%، وهي أقل بكثير مما كان مخططا له في البداية.

تجري الولايات المتحدة، منذ أسابيع، مفاوضات على اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى الحيلولة دون دخول الرسوم الجمركية التي أعلن عنها ترامب سابقا بنسبة 30% حيز التنفيذ في الأول من أغسطس المقبل.