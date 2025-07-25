قطر ومصر: تحقيق تقدم بشأن وقف إطلاق النار في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت مصر وقطر، اليوم الجمعة، إن بعض التقدم تحقق في أحدث جولة محادثات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة التي استمرت لثلاثة أسابيع.

وأضافت الدولتان، في بيان مشترك، أن تعليق المفاوضات للتشاور قبل استئنافها أمر طبيعي في سياق تفاوض معقد.

وقالت الوسيطتان مصر وقطر، في البيان "تشير الدولتان إلى إحراز بعض التقدم في جولة المفاوضات المكثفة الأخيرة التي استمرت لمدة ثلاثة أسابيع، وتؤكدان أن تعليق المفاوضات لعقد المشاورات قبل استئناف الحوار مرة أخرى يعد أمرا طبيعيا في سياق هذه المفاوضات المعقدة".

كما جددت الدولتان التزامهما بمواصلة الجهود لحين التوصل لاتفاق شامل بالشراكة مع الولايات المتحدة.

وقال البيان "تؤكد الدولتان، بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية، على التزامهما باستكمال الجهود وصولا إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في القطاع".