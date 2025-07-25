رئيسة المكسيك تندد بأزمة الغذاء في قطاع غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - استنكرت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم، اليوم الجمعة، الأزمة الإنسانية في غزة بسبب نقص الغذاء في القطاع الفلسطيني جراء منع دخول المساعدات الإنسانية إليه.

وقالت شينباوم، في مؤتمر صحافي "بطبيعة الحال، نحن ندين ما يحدث الآن، والمكسيك تسعى بالأقوال والأفعال لبناء السلام".

وكانت منظمات إغاثة وأخرى تابعة للأمم المتحدة حذّرت من ارتفاع عدد الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد في قطاع غزة الذي منعت إسرائيل إدخال المساعدات إليه في مارس. وقد خُفّف هذا القرار على نحو طفيف بعد شهرين.

وتعترف المكسيك بدولة فلسطين منذ عام 2012.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بأن حوالى ثلث سكان قطاع غزة لا يأكلون لأيام.

وأضاف أنه من المتوقع أن يواجه 470 ألف فلسطيني "جوعا كارثيا" بين مايو وسبتمبر إذا استمر الوضع على حاله في القطاع.