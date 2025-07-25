شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: الاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين "لا وزن له" والان نبدء بالتفاصيل

الاعتراف بدولة فلسطين

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إن قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين "لا وزن له" و"لا يغيّر شيئا".وصرح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض قبيل مغادرته إلى اسكتلندا: "ما يقوله لا يهم. إنه رجل جيد، أنا أحبه، لكن هذا التصريح لا وزن له". وأضاف: "إنه لا يغيّر شيئا".وأعلن الرئيس الفرنسي مساء الخميس أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر المقبل.وأثار الإعلان غضبا في إسرائيل التي نددت به. كما رفضت الولايات المتحدة، الداعم الرئيسي لإسرائيل، "بشدة" قرار الرئيس الفرنسي الخميس، ووصفته بأنه قرار "متهور" من شأنه أن يعيق الجهود الرامية إلى تحقيق السلام.