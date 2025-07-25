الصليب الأحمر الدولي: لدينا أكثر من 350 موظفاً على الأرض بغزة ويجدون صعوبة بالعثور على ما يكفي من الطعام والمياه

افادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن "لدينا أكثر من 350 موظفاً على الأرض في غزة والكثير منهم يجدون صعوبة في العثور على ما يكفي من الطعام والمياه النظيفة".

