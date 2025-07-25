مصادر للجديد: طرح بري بوقف الغارات مقابل حصر السلاح اصطدم بمعارضة دولية ولبنان لا يملك أوراق قوة

افادت مصادر دبلوماسية لـ"الجديد"٬ بأن "الطرح الذي عرضه رئيس مجلس النواب نبيه برّي امام المبعوث الأميركي توم براك بالعودة إلى اتفاق وقف النار بوقف الغارات وانسحاب مقابل بدء ​لبنان​ بحصر السلاح اصطدم بمعارضة دولية"٬ مشير الى ان "لبنان لا يملك أوراق قوة ليشترط المهل وما قاله بارّاك على موقع x يعبر عن حقيقة الموقف الدولي من لبنان".

في سياق اخر كشفت مصادر دبلوماسية لـ"الجديد"٬ ان "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبّر لرئيس الحكومة نواف سلام عن دعم فرنسا له كرئيس للسلطة التنفيذية ليواكب المطالب الإصلاحية لاسيما وان فرنسا تحضر لمؤتمر دعم للبنان لا يمكن إنجازه من دون تقدم لبناني ملموس".