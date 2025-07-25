شكرا لقرائتكم خبر عن الجبهة الوطنية يندد بدعوات التظاهر أمام السفارات المصرية: لها أهداف تحريضية والان مع تفاصيل الخبر

يتابع حزب الجبهة الوطنية بقلق كبير الدعوات التي يطلقها البعض للتجمهر والتظاهر أمام السفارات المصرية بالخارج بدعوى التضامن مع الفلسطينيين. ويؤكد حزب الجبهة أن تلك الدعوات إنما تصدر من بعض الجهات المشبوهة وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي؛ الذي يرعى تنظيم تجمعات ووقفات احتجاجية أمام السفارات المصرية بدعوى التضامن مع القضية الفلسطينية؛ ويؤكد حزب الجبهة أولًا على دعمه الكامل والثابت للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ويرفض رفضا قاطعا استغلال هذه القضية العادلة لأغراض سياسية مشبوهة تهدف إلى الإساءة إلى الدولة المصرية ومؤسساتها، وزعزعة الاستقرار.

وأضاف الحزب في بيان حاسم أن الدعوات إلى التجمهر أمام السفارات المصرية، والتي تأتي في توقيتات محسوبة ومصحوبة بخطاب تحريضي، لا تخدم بأي شكل القضية الفلسطينية، بل تصب في مصلحة أجندات معادية تسعى إلى تشويه صورة مصر ودورها الريادي والتاريخي في دعم الشعب الفلسطيني في كل المحافل وعلى كافة المستويات.

وإذ يؤكد الحزب بكافة قياداته وقواعده وقوفه ودعمه للقيادة السياسية المصرية في جهودها المتواصلة لحماية الحقوق الفلسطينية، ورفضها للعدوان، ودعوتها الدائمة لوقف إطلاق النار، وفتح الممرات الآمنة لإدخال المساعدات الإنسانية وهو ما تم اكثر من مرة على يد مصر ، وهي الجهود التي يشهد لها العالم بأسره وتمت أمام أعين الجميع وأحرجت دولا وحكومات ألتزمت الصمت في الوقت الذي ألتزمت فيه مصر بدورها في انقاذ الفلسطينيين من الإبادة بالتجويع "عاشت مصر قوية آمنة.. وعاشت فلسطين حرة مستقلة".