شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين ميشيل: دعوات التجمهر أمام السفارات المصرية محاولات بائسة ومكشوفة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت نرمين ميشيل، عضو الهيئة العليا لحزب الوعي، أن دعوات جماعة الإخوان للتجمهر أمام السفارات المصرية بالخارج ليست سوى محاولات بائسة ومكشوفة، لن تثمر إلا عن مزيد من الإصرار الوطني على دعم الدولة ومؤسساتها.

وشددت ميشيل على أن هذه الدعوات تستهدف النيل من صورة الدولة المصرية، لكنها لن تنجح أمام وعي المصريين في الداخل والخارج بحقيقة الدور الوطني لمصر، خاصة في القضايا المصيرية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأشارت إلى أن مصر قدمت الكثير من أجل القضية الفلسطينية، وواصلت تقديم التضحيات، سواء على مستوى الدعم السياسي أو الإنساني، من خلال دخول المساعدات الإغاثية عبر التحالف الوطني للعمل الأهلي والهلال الأحمر المصري.

وأضافت أن مصر تقود حالياً جهوداً دبلوماسية مكثفة في ملف المفاوضات والوساطة لوقف إطلاق النار، والعمل على إعادة إعمار غزة، مؤكدة أن الدولة المصرية اتخذت موقفاً مشرفاً في رفض أي مخططات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وهو ما يحظى بتقدير واسع على المستويين العربي والدولي.

واختتمت "ميشيل"، تصريحها بالتأكيد على أن محاولات التشويش على هذا الدور الوطني لن تنال من عزيمة المصريين أو من قوة الدولة ومكانتها في محيطها الإقليمي والدولي.