شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 أطفال وإصابة 26.. وقوع كارثة بمدرسة في الهند والان نبدء بالتفاصيل

انهيار المدارس في الهند

أخبار متعلقة برنامج الأغذية العالمي: ثلث سكان غزة "لا يأكلون لأيام" الجيش الباكستاني يقضي على إرهابيين في إقليم بلوشستان

حوادث انهيار المدارس في الهند

الدمام - شريف احمد - قُتل ما لا يقل عن سبعة أطفال وأصيب 26 آخرون بجروح، الجمعة بعد انهيار جزء من سقف وجدران مدرسة حكومية، في غرب الهند، وفق ما أعلنت الشرطة.وقال الشرطي في ولاية راجستان ناند كيشور: "حتى الآن لقي سبعة أطفال حتفهم وأصيب 26 آخرون بجروح".وأضاف أن البناء انهار خلال وجود الطلاب في قاعات الدرس في وقت مبكر الجمعة.ووجد في المدرسة حوالى 60 طالبًا ومعلمًا وموظفًا داخل المبنى المكون من طابق واحد عند وقوع الحادث في منطقة جالاور التي تبعد نحو 322 كيلومترا (200 ميل) عن عاصمة الولاية جايبور.وهرع السكان المحليون إلى الموقع لإنقاذ العديد من الأطفال المصابين الذين نُقلوا إلى أقرب المرافق الطبية.وذكرت تقارير إعلامية محلية أن المبنى كان في حالة متدهورة وأن شكاوى عدة وردت سابقا بشأنه. كما شهدت المنطقة هطول أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية.وتراوحت أعمار الأطفال الذين توفوا بين 8 و11 سنة، فيما حالة اثنين من المصابين حرجة، وفقا لوسائل إعلام محلية.وأعلن وزير التعليم في ولاية راجستان مادان ديلاوار فتح تحقيق في الحادث، مبينا أن السلطات المحلية تتخذ "جميع الترتيبات اللازمة لعلاج" الطلاب المصابين، متابعًا "سأُجري تحقيقًا معمقًا للوقوف على أسباب الحادث".وتعاني المدارس الحكومية في الهند من نقص مزمن في التمويل، ويشكو الطلاب من غياب المعلمين وتردي أوضاع المباني إلى جانب غياب الخدمات الأساسية كمياه الشرب النظيفة أو المراحيض.