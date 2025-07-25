المرشد الإيراني: فقدان القادة العسكريين والعلماء الإيرانيين أمر صعب لكن العدو لم يحقق هدفه

اشار المرشد ال​إيران​ي للثورة الإسلامية في ​إيران​ السيد ​علي خامنئي٬ الى ان "فقدان القادة العسكريين والعلماء الإيرانيين أمر صعب"٬ مضيفا "لكن العدو لم يحقق هدفه المستقبل سيظهر أن المسارين العلمي والعسكري للبلاد سيمضيان بوتيرة أسرع من الماضي".

