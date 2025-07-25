اعلنت وزارة الخارجية ال​قطر​ية ان "قطر ومصر تواصلان جهد الوساطة الحثيث للتوصل إلى اتفاق يضع حدا للحرب بغزة٬ وللتوصل لاتفاق يضمن حماية المدنيين وتبادل المحتجزين والأسرى".

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية القطرية: قطر ومصر تواصلان جهد الوساطة الحثيث للتوصل إلى اتفاق يضع حدا للحرب بغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.