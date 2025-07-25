فون دير لايين ستلتقي ترامب في اسكتلندا هذا الأسبوع لمحادثات بشأن الرسوم الجمركية

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أنها "ستلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اسكتلندا هذا الأسبوع لمحادثات بشأن الرسوم الجمركية، قبل أسبوع من الموعد النهائي للتفاوض في الأول من آب".
وقالت "بعد مكالمة جيدة مع الرئيس الأميركي، اتفقنا على الاجتماع في اسكتلندا الأحد لمناقشة العلاقات التجارية عبر الأطلسي، وكيف يمكننا الحفاظ عليها قوية".
