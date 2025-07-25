بيان بريطاني فرنسي ألماني: حان الوقت لإنهاء الحرب في غزة وعلى إسرائيل الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي

اعلن بيان بريطاني فرنسي ألماني انه "حان الوقت لإنهاء الحرب في غزة"٬ لافتا الى ان "الكارثة الإنسانية التي نشهدها في غزة يجب أن تتوقف الآن".
واكد اننا "نعارض بشدة الجهود الرامية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة"٬ مشددا ان "على إسرائيل الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".
ودعا إسرائيل "للسماح فورا للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بالقيام بعملها بغزة. مستعدون لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم وقف فوري لإطلاق النار في غزة وملتزمون بالعمل لوضع خطة محددة وذات مصداقية للمرحلة التالية في غزة".
