ماغي مخلوف تسلمت رئاسة الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان

أعلن الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصّحافة- لبنان، أنّ "الزّميلة الإعلاميّة ماغي مخلوف تسلّمت منصب رئيس الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان (أوسيب لبنان)، خلال اجتماع للهيئة الإداريّة في مركز الإتحاد". وذكّر في بيان، أنّ "الهيئة الإداريّة كانت قد انتخبت مخلوف على رأس الإتحاد خلال اجتماع استثنائي عقدته في 27 حزيران 2025"، موضحًا أنّ "وبناء على ذلك، أصبحت الهيئة الإداريّة للإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان على الشّكل التّالي: الرّئيس: ماغي مخلوف، نائب الرّئيس: الأب طوني خضره، أمين الصّندوق: رونلد ناصيف، أمين الّسرّ: لارا سعد، ممثّل الجمعيّة تجاه الحكومة: بسام لحود، المحاسب: منى طوق، ومستشار ومسؤول عن اللّجان المتخصّصة: أنطوان غانم".

