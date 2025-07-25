ممثل قائد الجيش خلال حفل تقديم مجندين ممددة خدماتهم: لا خلاص لبلدنا ولا أمل بتعافيه إلا بضمان الأمن والاستقرار

أقيم في ملعب صور، حفل تقديم مجندين ممددة خدماتهم إلى العلم لصالح قطاع ​جنوب الليطاني​، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم.

ترأس الاحتفال ممثل قائد الجيش العماد رودولف هيكل قائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن نيقولاس ثابت وحضره عدد من الضباط.

وألقى نيقولاس كلمة فيها: "لا تخذلوا في أي يوم من الأيام شعبكم الذي يقدر عاليا دور جيشكم، فثباتكم له درجة عالية من الأهمية لمواجهة التحديات الراهنة التي يشهدها لبنان، وعلى رأسها خطر العدو الإسرائيلي".

أضاف: "لا خلاص لبلدنا ولا أمل في تعافيه، إلا بضمان الأمن والاستقرار اللازمين لذلك، وهو جوهر مهمتكم".

وفي الختام، أقيم عرض عسكري شاركت فيه العناصر المتخرجة.