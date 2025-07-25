أقيم في ملعب صور، حفل تقديم مجندين ممددة خدماتهم إلى العلم لصالح قطاع جنوب الليطاني، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم.
ترأس الاحتفال ممثل قائد الجيش العماد رودولف هيكل قائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن نيقولاس ثابت وحضره عدد من الضباط.
وألقى نيقولاس كلمة فيها: "لا تخذلوا في أي يوم من الأيام شعبكم الذي يقدر عاليا دور جيشكم، فثباتكم له درجة عالية من الأهمية لمواجهة التحديات الراهنة التي يشهدها لبنان، وعلى رأسها خطر العدو الإسرائيلي".
أضاف: "لا خلاص لبلدنا ولا أمل في تعافيه، إلا بضمان الأمن والاستقرار اللازمين لذلك، وهو جوهر مهمتكم".
وفي الختام، أقيم عرض عسكري شاركت فيه العناصر المتخرجة.
كانت هذه تفاصيل خبر ممثل قائد الجيش خلال حفل تقديم مجندين ممددة خدماتهم: لا خلاص لبلدنا ولا أمل بتعافيه إلا بضمان الأمن والاستقرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.