قوى الأمن: تدابير سير داخل نفق الرابية- المطيلب غدًا بسبب أعمال صيانة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتاريخ 2025-05-26، ستقوم فرق الصّيانة العائدة لبلديّة ​الرابية​ بأعمال استبدال لأجهزة الإنارة المعطّلة داخل نفق الرابية- المطيلب من الجهة الغربيّة، وذلك اعتبارًا من السّاعة 8:30 صباحًا ولحين الانتهاء من الأشغال".

وأوضحت في بيان، أنّ "هذه الأعمال ستؤدّي إلى منع مرور السّير داخل النّفق المذكور، وتحويله إلى الطّريق العلوي (فوق الجسر)"، وطلبت من المواطنين "التّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".