الحجار عرض مع الصايغ شؤونًا إنمائية ومحلية واستقبل القاضيَين القزي والعاكوم

استقبل وزير الداخليّة والبلديّات ​أحمد الحجار​ في مكتبه، عضو كتلة "الكتائب" ​سليم الصايغ​، حيث جرى عرض للأوضاع العامّة وشؤون إنمائيّة ومحليّة. كما التقى رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي جوني القزي، وتمّ البحث في سبل تعزيز التعاون المشترك. واستقبل الحجار أيضًا القاضي وليد العاكوم.

