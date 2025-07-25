ترمب يرفض خطة الدولة الفلسطينية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشدة خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن خطة الدولة الفلسطينية أثناء صعوده على متن طائرة الرئاسة متجهًا إلى اسكوتلندا.

يصل دونالد ترامب إلى اسكتلندا اليوم الجمعة، في مستهل زيارة تستغرق خمسة أيام، بمشاركة عناصر من الشرطة من جميع أنحاء المملكة المتحدة لدعم العملية الأمنية.

وأعلن الرئيس الفرنسي عن هذا التغيير الكبير في السياسة في رسالة إلى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الليلة الماضية، ومن المتوقع أن يُصدر إعلانًا رسميًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر لبمقبل.

وقال ماكرون إنه يأمل أن تُحقق الخطة السلام في المنطقة، لكنها قوبلت بانتقادات غاضبة من إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "ما يقوله لا يُهم". وأضاف: "إنه رجل طيب للغاية. أنا معجب به، لكن تصريحه لا قيمة له".