شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصري يدين الدعوات المشبوهة للتجمهر أمام السفارات المصرية بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

أدان حزب الحرية المصري بكل قوة الدعوات المشبوهة التي تدعو للتجمهر أمام السفارات المصرية بالخارج، مؤكدًا أنها دعوات مدفوعة ومنظمة من جماعة الإخوان الإرهابية التي لا تزال تسعى إلى زعزعة استقرار الوطن والنيل من أمنه في الداخل والخارج.

وقال النائب أحمد مهني، نائب رئيس الحزب والأمني العام للحزب وعضو مجلس النواب، إن موقف الدولة المصرية من القضية الفلسطينية ثابت وغير قابل للتغيير أو المساومة، مشددا على أن مصر تواصل قيادة جهودها الدبلوماسية والسياسية بحزم ومسؤولية من أجل دعم الشعب الفلسطيني وحماية الحقوق المشروعة للفلسطينيين.

وأضاف مهني: "هذه الدعوات هدفها واضح وهو تشويه صورة مصر دوليا وإثارة الفوضى، ونحن في حزب الحرية نحذر من الوقوع في فخ هذه المؤامرات التي تستغل قضايا وطنية مقدسة لتحقيق أجندات خبيثة".

ودعا الحزب كافة أبناء الجاليات المصرية بالخارج إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية، والوقوف صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية في كل المحافل، مؤكدًا أن دعم الدولة للقضية الفلسطينية هو موقف وطني وواجب مقدس لا يقلل منه أي شخص أو جهة مهما كانت، ودعا المجتمع الدولي إلى وقوف إلى جانب مصر في دعم جهودها لتحقيق السلام العادل في المنطقة.