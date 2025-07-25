شكرا لقرائتكم خبر عن 42 حزبًا ترفض التحريض ضد مصر: دعوات التجمهر أمام السفارات لا تخدم القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية الذي يضم ٤٢ حزبًا سياسيًا، عن رفضه القاطع للدعوات المشبوهة التي يروج لها بعض المغرضين وأعداء الوطن للتجمهر أمام السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، مؤكدًا أن تلك التحركات لا تمت للقضية الفلسطينية بصلة، وإنما تهدف بالأساس لتشويه صورة الدولة المصرية والنيل من استقرارها ونسف ما تحقق من إنجازات.

وقال "مطر" إن من يقفون وراء تلك الدعوات لا يريدون الخير لمصر، ويتسترون خلف شعارات زائفة لخدمة أجندات معروفة للجميع، على رأسها جماعة الإخوان الإرهابية ومن يدور في فلكها، مشيرًا إلى أن محاولاتهم المتكررة للإساءة لمصر لم ولن تنجح، لأن الشعب المصري - في الداخل والخارج - بات أكثر وعيًا بتلك المؤامرات الرخيصة.

وأكد رئيس حزب إرادة جيل أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وخاضت معارك سياسية ودبلوماسية شاقة لوقف مخططات التهجير ودعم الأشقاء في غزة، وما زالت تتحمل مسؤولياتها التاريخية والإنسانية، بينما يحاول البعض طمس هذه الجهود والتشكيك فيها.

وشدد "مطر" على أن مثل هذه الحملات التحريضية التي تستهدف مؤسسات الدولة بالخارج، وعلى رأسها السفارات، إنما تعد مساسًا مباشرًا بسيادة الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن تلك الممارسات تضر بالقضية ولا تخدمها.

واختتم النائب تيسير مطر تصريحاته بالتأكيد على ثقته الكاملة في وعي أبناء الجاليات المصرية بالخارج، ورفضهم القاطع لتلك الدعوات التخريبية، داعيًا الجميع للوقوف صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية وقيادتها الحكيمة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة.