شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبهة الوطنية" بالإسماعيلية يواصل لقاءاته: مصلحة المواطن في صدارة أولوياتنا والان مع تفاصيل الخبر

عقد حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الإسماعيلية، لقاء جماهيريا بمقر النادي النوبي بحي ثان الإسماعيلية، بحضور النائب محمد طلبة، عضو مجلس النواب، وأمين الحزب بالمحافظة، والدكتورة داليا سعد، مرشحة الحزب ضمن "القائمة الوطنية من أجل مصر" بقطاع شرق الدلتا، وذلك ضمن جهود الحزب لدعم مرشحيه في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وشهد اللقاء حضور المهندس رجب بشاري، رئيس النادي النوبي بالإسماعيلية، والمهندس أحمد صبري، القيادي بالحزب، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي وقيادات الحزب بالمحافظة، وسط ترحيب كبير من الحضور.

ورحب المهندس رجب بشاري، خلال كلمته، بقيادات الحزب، مؤكدًا دعم النادي النوبي الكامل للقائمة الوطنية، مشددًا على أهمية المشاركة الواسعة في التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ المقررة يومي 4 و5 أغسطس المقبلين.

من جانبه، أعرب النائب محمد طلبة عن سعادته بزيارة النادي النوبي، موجهًا الشكر لإدارته وأعضائه على حفاوة الاستقبال والتنظيم، كما أكد تقديره الدائم لأبناء النوبة ومواقفهم الوطنية الصادقة، مشيرًا إلى عقده لقاء سابق مع قيادات النادي استمع خلاله إلى مطالبهم، وتعهد بنقلها إلى الهيئة البرلمانية للحزب ومتابعتها خلال المرحلة المقبلة.

وكشف أمين "الجبهة الوطنية" بالإسماعيلية، عن قرب الانتهاء من التشكيلات التنظيمية للحزب بالمحافظة، داعيًا أبناء النادي النوبي للانضمام إلى الحزب والمشاركة في هياكله التنظيمية، انطلاقًا من القناعة بأهمية الشراكة المجتمعية والتنوع داخل صفوفه.

واستعرضت الدكتورة داليا سعد، مرشحة الحزب بانتخابات مجلس الشيوخ، خلال المؤتمر، محطات من مسيرتها في العمل العام، خاصة داخل النادي النوبي، مشيرة إلى مساهمتها في تنفيذ برنامج لعلاج مرضى السرطان، بالتعاون مع مجموعة من السيدات الرائدات، وعلى رأسهن الأستاذة نادية الغندور.

وأكدت تطلعها لتكون صوتًا لأهالي الإسماعيلية، وأبناء القرى والمراكز بشكل خاص، مع التركيز على دعم المرأة، وتمكين الأسر الأولى بالرعاية، ونقل مطالبهم للمسؤولين والعمل على تلبيتها بجدية، موضحة أن حزب الجبهة الوطنية هدفه الأول هو إعلاء مصلحة المواطن، ويضع ذلك في صدارة أولوياته، التزامًا بشعاره "مصر للجميع".

واختُتم اللقاء بنقاش مفتوح بين الضيوف من قيادات الحزب، وأهالي حي ثان الإسماعيلية وأعضاء النادي النوبي، حول رؤية الحزب للمرحلة المقبلة، وسبل تعزيز التواصل مع المواطنين وتلبية تطلعاتهم.