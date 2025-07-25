شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان مديح: دعوات التظاهر ضد مصر محاولة لضرب الموقف الوطني الداعم لفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، رفضها القاطع للدعوات التي أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمات مشبوهة للتظاهر أمام السفارات المصرية في الخارج بزعم دعم القضية الفلسطينية، مؤكدة أن هذه التحركات ليست سوى محاولة خسيسة ورخيصة ومكشوفة لضرب الموقف الوطني المصري وإرباك جهود الدولة الجادة في نصرة الشعب الفلسطيني.

وقالت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، إن مصر تتحرك منذ اليوم الأول للعدوان على غزة بمسؤولية كاملة وبتنسيق دبلوماسي وإنساني كثيف، ولا تحتاج لمن يُملي عليها واجبها القومي، مؤكدة أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتقدم الصفوف في دعم فلسطين، سواء من خلال إرسال المساعدات، أو التحرك لوقف إطلاق النار، أو الدفع نحو هدنة شاملة واستئناف عملية السلام.

وشددت على أن الجماعة الإرهابية دأبت على المتاجرة بالقضية الفلسطينية كلما ضاقت بها السبل، وتحاول اليوم أن تُلبس عباءتها البالية قضية عادلة، لا لتخدمها، بل لتخترق الصفوف الوطنية وتبث الفتنة في لحظة تتطلب تماسكًا لا تشويشًا، مؤكدة أن من يحاولون التشكيك في الدور المصري أو التظاهر ضده، هم في الحقيقة يخدمون خصوم فلسطين لا شعبها.

ولفتت مديح إلى ضرورة الوقوف خلف الدولة المصرية في هذه المرحلة الحرجة لأنه بات واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا، لأن مصر كانت وستبقى السند الحقيقي للقضية الفلسطينية، والداعم الأول لكل مسار يعيد الحقوق إلى أهلها، مؤكدة أن الرد الحقيقي على هذه الدعوات المشبوهة، هو الالتفاف الشعبي والوطني حول الدولة ومؤسساتها، والتأكيد للعالم أن مصر لا تخون قضايا العروبة، ولا تساوم على كرامة الفلسطينيين، بل تقاتل في الميدان السياسي والدبلوماسي والإنساني لأجلهم.