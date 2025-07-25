شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الجمهوري: دعوات التجمهر أمام سفارات مصر محاولة بائسة لتزييف الواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد زاهر الشقنقيري، المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، أن ما يتم الترويج له من دعوات للتجمهر أمام السفارات المصرية في الخارج يُعد سلوكًا مرفوضًا لا يمت بصلة لأي عمل وطني مسؤول، بل هو امتداد لمحاولات قديمة – متجددة – تسعى إلى تشويه الدولة المصرية، والإضرار بمصالحها، واستهداف دورها الإقليمي في لحظة بالغة الحساسية.

وقال الشقنقيري في تصريح خاص لليوم السابع، إن هذه التحركات تقودها منصات مشبوهة تتبع أطرافًا معادية للدولة المصرية، وفي مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أن تلك الدعوات لا تخدم سوى من يسعون لإثارة الفوضى والتشكيك في مؤسسات الدولة، بينما تتعامل مصر بمنتهى الحكمة والرصانة مع التحديات، خصوصًا ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهودًا غير مسبوقة سياسيًا وإنسانيًا في دعم الأشقاء الفلسطينيين، والعمل على وقف العدوان، وتثبيت التهدئة، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وهو ما يعكس موقفًا ثابتًا لم يتغير يومًا، وينبع من عقيدة وطنية وقومية راسخة.

وأوضح المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري أن التجمهر أمام السفارات لا يخدم سوى خصوم الوطن، ويعطي ذريعة لمن يريدون الإساءة إلى مصر عبر منصات الإعلام الأجنبي، ويضعف الصورة الإيجابية التي ترسخها الدولة عبر تحركاتها الإقليمية والدولية، مشددًا على أن هذه الأفعال لا تعبر عن المصريين في الخارج، بل عن فئة محدودة تتحرك بتوجيه خارجي وبخطاب عدائي.

ودعا الشقنقيري أبناء الجالية المصرية في الخارج إلى التحلي بالوعي الوطني، والتعبير عن دعمهم لبلدهم بطريقة تليق بصورة مصر، التي تواجه حملة ممنهجة تستهدف إضعافها معنويًا وسياسيًا، مؤكدًا أن كل من يسعى للإضرار بسمعة الدولة أو التشكيك في مواقفها، هو شريك ضمني في المخطط الذي تستهدف به جماعات العنف استقرار الوطن.

وأكد أن مصر لن تنجرف خلف محاولات التصعيد، وستبقى ثابتة على مواقفها المبدئية، مدعومة بإرادة شعبها، وواعية لحجم التحديات، وماضية في الدفاع عن قضايا الأمة، وعلى رأسها الحق الفلسطيني، بكل عقلانية وبدون مزايدات.