حزب الجيل يحذر من دعوات الإخوان للتظاهر: محاولة لتشويه دور مصر فى دعم فلسطين

حذر حزب الجيل الديمقراطي من الدعوات التي أطلقتها عناصر وتنظيمات إخوانية للتظاهر أمام السفارات المصرية بالخارج، بزعم التضامن مع القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه الدعوات باطلة في جوهرها، مشبوهة في توقيتها، وخبيثة في مغزاها.

وأوضح الحزب أن تحركات جماعة الإخوان لا تمت بصلة حقيقية للدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة، وإنما تستهدف النيل من الدولة المصرية، وتشويه مواقفها الوطنية الثابتة، ومحاولة يائسة لإخراجها من دورها التاريخي والطبيعي في دعم نضال الشعب الفلسطيني ومواجهة الاحتلال ومخططاته العدوانية.

وأكد الحزب أن جماعة الإخوان اعتادت استغلال القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، لتصفية حساباتها السياسية مع الدولة الوطنية، وها هي اليوم تحاول خداع الرأي العام العربي والدولي، عبر دعوات ظاهرها نصرة غزة، وباطنها تنفيذ أجندات مشبوهة ومعادية لمصر والأمة العربية.

وشدد الحزب على أن مصر كانت وستظل السند التاريخي الأول للقضية الفلسطينية، دفعت من أجلها دماء أبنائها، وخاضت الحروب، وقدمت الدعم السياسي والمادي والعسكري في جميع مراحل الصراع. وتجلّى هذا الدور القومي في موقفها الحاسم بعد 7 أكتوبر 2023، حين تصدّت بكل قوة لمحاولات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وأعلنت رفضها الكامل لمشروع "المدينة الإنسانية" الذي سعى لتصفية القضية تحت غطاء إنساني زائف.

وفي هذا السياق، قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن دعوات الإخوان للتظاهر أمام السفارات المصرية لا تخدم فلسطين، بل تمثل خيانة صريحة للقضية الفلسطينية، ومحاولة بائسة للنيل من الدولة المصرية التي وقفت سدًّا منيعًا في وجه مخططات التهجير والتصفية.

وأضاف: مصر لم تكن يومًا متخاذلة عن دعم الشعب الفلسطيني، بل كانت دائمًا في مقدمة الصفوف دفاعًا عن القدس والحقوق المشروعة، ولن تثنيها عن أداء هذا الدور الوطني تلك الدعوات المشبوهة أو الأصوات المتآمرة.

واختتم الحزب بيانه بدعوة أبناء الجاليات المصرية في الخارج إلى إدراك خطورة تلك الدعوات التخريبية، وعدم الانسياق وراءها، مشددًا على أهمية الاصطفاف خلف الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، التي تخوض معركة الدفاع عن الأمن القومي العربي والفلسطيني بشرف وثبات.