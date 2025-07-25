شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الأغذية العالمي: ثلث سكان غزة "لا يأكلون لأيام" والان نبدء بالتفاصيل

مجاعة كارثية

الدمام - شريف احمد - أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الجمعة أن حوالى ثلث سكان قطاع غزة لا يأكلون لأيام، محذّرا من أن سوء التغذية في تزايد حادّ.وأفاد البرنامج في بيان بأن "الأزمة الغذائية في غزة بلغت مستويات من اليأس غير مسبوقة، وسوء التغذية في تزايد حاد حيث أن تسعين ألف امرأة وطفل في حاجة عاجلة إلى العلاج".وأضاف أنه من المتوقع أن يواجه 470 ألف فلسطيني "مجاعة كارثية" بحلول سبتمبر في القطاع المحاصر.وحذّر برنامج الأغذية العالمي بأن هناك "أشخاصا يموتون بسبب نقص المساعدات الإنسانية"، مشيرا إلى أن "المساعدات الغذائية هي السبيل الوحيد لحصول السكان على الغذاء إذ وصلت أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية".