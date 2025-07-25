شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الباكستاني يقضي على إرهابيين في إقليم بلوشستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قضى الجيش الباكستاني على (3) من العناصر الإرهابية، خلال عملية نفذتها قوات الأمن في منطقة "مستونج" بإقليم بلوشستان، جنوب غرب باكستان.

وأفادت الإدارة الإعلامية للجيش، في بيان اليوم، أن العملية نُفِّذَت استنادًا إلى معلومات رصدت تحركات الإرهابيين، وتم تعقبهم، والقضاء عليهم خلال تبادل لإطلاق النار.

وأضاف البيان، أن ضابطًا برتبة رائد وجندي من رجال الجيش لقيا مصرعهما خلال عملية تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين.

