سموتريتش لنتانياهو: انتهت مراسم التفاوض المهينة مع الإرهابيين

وجه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، رسالة لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بخصوص عملية ​التفاوض مع حماس​ لإنهاء الحرب في غزة.

واشار سموتريتش ردا على نتانياهو الى ان "انتهت مراسم التفاوض المهينة مع الإرهابيين"٬ مضيفا "السيد رئيس الوزراء، الآن وقت النصر!".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد قال في تدوينة إن "المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف كان محقا، حماس هي العقبة أمام إطلاق سراح الاسرى".

وأضاف: "مع حلفائنا الأميركيين ندرس الآن خيارات بديلة لإعادة رهائننا إلى ديارهم، وإنهاء حكم حماس الإرهابي، وضمان السلام لإسرائيل ومنطقتنا".